Salon de la mariée : la tendance au rustique chic

Si la tendance est aux couleurs pastel sur les passerelles des grands défilés de mode, du côté de la décoration, c'est plutôt le rustique qui a la cote. Déjà très présent dans les dernières années, le style qu'on appelle aussi « shabby chic » est un incontournable pour les mariages de 2017.

« On voit vraiment que le rustique est encore très à la mode cette année, soulignait la promotrice de l'événement, Mélanie Goulet. On retrouve beaucoup de bois, mais il est mélangé avec des éléments plus chics comme la dentelle, les chandelles, tout ce qui est scintillant. On garde aussi les classiques : dans le mariage, il n'y a pas grand-chose qui se démode vraiment! »

En effet, pour donner une allure plus sophistiquée aux matières brutes (comme le jute, le raphia ou le cordage), plusieurs décorateurs créent un amalgame de neuf et de vieux, de raffiné et de champêtre.

« Le vintage et le chic se côtoient beaucoup cette année dans la décoration, confirme Cindy Riendeau, propriétaire de Fécy M Déco. Par exemple, le bois de grange est partout, mais en même temps, beaucoup de mariés veulent avoir une journée de princesse, et le bois, ça ne fait pas très princesse! Alors on le mélange avec des trucs plus glamour. »

Les éléments de décoration faits à la main (communément appelés DIY, pour do it yourself) sont également très populaires, puisqu'ils permettent d'économiser tout en ajoutant une touche personnelle à son mariage. « Pinterest aide beaucoup pour ça! », faisaient remarquer Sabrina Martel et Geneviève Arpin, du Grenier de Mélanie.