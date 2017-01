Les comptes de taxes disponibles en ligne

Pour les propriétaires qui n'ont pas encore reçu leur compte de taxes, il est possible de consulter le document en se rendant directement sur le site internet de la Ville (ville.sherbrooke.qc.ca) sous la rubrique « Quoi de neuf? ».

Une fois sous cette rubrique, il suffit de cliquer sur l'onglet « Rôle d'évaluation et compte de taxes » pour avoir accès automatiquement au site TPF.

Sur le site TPF, on coche le cercle « visiteur » et « images des factures en ligne » pour ensuite inscrire l'adresse reliée au compte de taxes désiré.

L'outil donne également accès au rôle d'évaluation pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

Le site permet non seulement de consulter son propre compte de taxes, mais aussi de comparer l'évolution de celui-ci au cours des six dernières années d'imposition.

Il permet également de consulter ou de comparer tous les comptes reliés à une adresse civique sur le territoire sherbrookois.

Selon l'exemple présenté lors du dépôt du budget, le propriétaire d'une maison unifamiliale évaluée à 226 700 $ doit s'attendre à une augmentation de 46,46 $ par rapport à 2016. L'augmentation sera toutefois un peu plus élevée pour les immeubles à logements.

Globalement, le budget prévoit que la taxe foncière et de la tarification des services rapporteront 209 M$ à la Ville en 2017, soit 72 % de l'ensemble de ses revenus.

La hausse d'un peu plus de 13,2 % du tarif de l'eau affectera toutefois davantage les propriétés plus modestes comparativement aux propriétés plus luxueuses. Pour une propriété à 175 000 $, l'augmentation réelle du compte de taxes sera de 1,94 % alors qu'elle ne sera que de 1,7 % pour une résidence de 400 000 $.

Le paiement des comptes de taxes peut être acquitté sur quatre versements, dont le premier est prévu le 3 mars 2017.