2 millions $ pour restaurer l'édifice de la Société d'histoire de Sherbrooke

Le gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds Canada pour les espaces culturels, et la Ville de Sherbrooke octroient chacun la somme d'un million $ pour ce projet visant la préservation d'un véritable joyau architectural de la région.

« C'est une fierté pour moi d'annoncer cette restauration, a dit mercredi la ministre du Développement international et de la francophonie et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, au nom de la ministre du Patrimoine Mélanie Joly. Ces travaux de rénovation permettront à la Société d'histoire de poursuivre avec brio sa mission de conservation et de diffusion du patrimoine historique. »

« La population sherbrookoise est fière de son passé et confiante en son avenir. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui d'investir dans la réfection de cet immeuble patrimonial incontournable est aussi importante pour la Ville de Sherbrooke », a ajouté le maire Bernard Sévigny.

Le projet de restauration du bâtiment se déroulera du 1er avril 2017 au 31 août 2019. Il comprend la réfection et l'imperméabilisation de certaines parties de la fondation, de la toiture et de l'enveloppe extérieure du bâtiment. Il prévoit également le remplacement des systèmes de ventilation de l'édifice et l'amélioration des conditions ambiantes des salles de consultation, d'exposition et de travail.

La Société d'histoire restera ouverte au public durant les travaux.

Rappelons que cet édifice de style Second Empire a été érigé en 1885. Il est le premier édifice fédéral construit à Sherbrooke et abritait à l'origine les services de la poste et des douanes. La bibliothèque municipale y a logé de 1957 à 1992. La Ville de Sherbrooke en est propriétaire depuis 1954.