2 M$ pour restaurer l'édifice de la Société d'histoire

Le gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds Canada pour les espaces culturels, et la Ville de Sherbrooke octroient chacun la somme d'un million $ pour ce projet visant la préservation d'un joyau architectural de la région.

« À l'issue des travaux, des milliers de visiteurs pourront accéder à ce patrimoine historique dans des conditions optimales et qui respectent les normes muséales », a dit la députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, en rappelant sa propre expérience de directrice du Musée de la nature et des sciences, à quelques coins de rues de là.

« À titre de maire, mais également à titre de citoyen, je suis fier du passé de Sherbrooke, du passé des Cantons-de-l'Est, et fier de voir que la Société d'histoire occupe ce merveilleux bâtiment où loge notre mémoire collective, une mémoire qui s'écrit jour après jour et que la Société d'histoire préserve et met en valeur depuis maintenant 90 ans », a lancé le maire Bernard Sévigny.

« Les travaux vont permettre à la Société d'histoire de poursuivre sa mission de préservation et de diffusion de ce que nous sommes, de notre passé, et éventuellement de ce que nous allons devenir », a-t-il poursuivi en redisant toute l'ambition qu'il a pour le centre-ville avec son projet de Quartier de l'entrepreneur Well inc. « Pour faire vivre le centre-ville, pour que les gens puissent l'habiter, y travailler, et s'y nourrir de culture sous diverses formes. »

Le projet de restauration débutera bientôt pour un peu plus d'un an. Il comprend la réfection et l'imperméabilisation de certaines parties de la fondation, de la toiture et de l'enveloppe extérieure du bâtiment. Il prévoit également le remplacement des systèmes de ventilation de l'édifice et l'amélioration des conditions ambiantes des salles de consultation, d'exposition et de travail.

« Les travaux faciliteront la consultation et la préservation des archives ainsi que l'accueil d'expositions et d'artefacts de grande valeur tout en garantissant la pérennité du bâtiment historique », s'est réjoui le président du conseil d'administration de la SHS, David Lacoste.

Le bâtiment restera ouvert au public selon l'horaire habituel durant les travaux.

Rappelons que cet édifice de style Second Empire a été érigé en 1885. Il est le premier édifice fédéral construit à Sherbrooke et abritait à l'origine les services de la poste et des douanes. La bibliothèque municipale y a logé de 1957 à 1992. La Ville de Sherbrooke en est propriétaire depuis 1954.

Enfin la Fédération histoire Québec a salué l'annonce de mercredi en précisant que des investissements de cette importance sont tellement rares, en matière de bâtiments patrimoniaux, que le projet « pourrait servir d'exemple pour bien d'autres administrations publiques au Québec ».