Délai des ambulances : « Ça va assez bien en Estrie »

(Sherbrooke) « Ça arrive que toutes les ambulances soient occupées. Mais de façon générale en Estrie, ça va assez bien et on respecte les normes en fonction des codes de priorité », assure Claudie Gagnon, directrice générale par intérim du Centre de communication santé Estrie (CCSE).

L'histoire du hockeyeur qui a dû patienter près d'une heure sur la glace de l'Université Bishop's récemment avec une grave fracture de la jambe a suscité de nombreuses réactions au cours des derniers jours, soulevant plusieurs questions sur la desserte ambulancière de la région. Plusieurs lecteurs ont écrit à La Tribune pour raconter leur histoire.

Prenons en exemple le cas d'un employé de l'entreprise Moules industriels, qui a été victime d'un malaise quelques jours avant l'incident à Bishop's. Étourdi, victime d'un gros mal de tête, il allait si mal que ses collègues de travail sont aussitôt venus à ses côtés. Un secouriste de l'entreprise et son superviseur l'ont évalué et ont décidé d'appeler l'ambulance.

« J'ai parlé de ses symptômes au 9-1-1 (NDLR: c'est le Centre de communication santé Estrie qui prend le relais quand les appels au 9-1-1 sont en lien avec la santé). La personne m'a dit que ce n'était pas un cas prioritaire, qu'il y avait d'autres urgences en attente et qu'il y aurait un délai d'une heure avant qu'une ambulance arrive », explique Steve Veilleux, qui a logé l'appel.

« J'avais vraiment un sentiment d'urgence devant sa situation, même si c'est vrai que ses symptômes pouvaient faire penser à une indigestion. Je voulais que mon collègue soit entre bonnes mains rapidement, alors j'ai décidé d'appeler un taxi. Le taxi est arrivé en moins de 15 minutes et mon collègue est parti pour l'hôpital avec un autre employé », ajoute-t-il.

Diagnostic? L'employé de 58 ans était en train de faire un accident vasculaire cérébral (AVC). Heureusement, comme la fenêtre de traitement pour un AVC est de trois heures, l'employé ne gardera pas de séquelle.

« Ça m'a secoué quand j'ai appris ça. Je me suis même demandé si on n'aurait pas dû mentir sur ses symptômes pour avoir accès à une ambulance plus rapidement... » lance Steve Veilleux.

Cette question a d'ailleurs été soulevée dans de nombreux commentaires reçus par La Tribune depuis l'incident à Bishop's.

Mentir ou aggraver les symptômes n'est pas la solution à retenir, loin de là, rétorque Claudie Gagnon, directrice par intérim du Centre de communication santé Estrie (CCSE).

« Les répartiteurs médicaux d'urgence utilisent le Code Clawson pour prioriser les appels (voir tableau). Plus l'appel menace la vie, plus c'est urgent. À partir de la situation initiale qui est décrite au téléphone, les répartiteurs posent une série de questions pour pouvoir déterminer le niveau de priorité », dit-elle.

La vérité pour les bonnes priorités

« Il est important de dire les vraies choses quand on parle au téléphone. Éthiquement, ce serait questionnable de mentir pour avoir une ambulance plus vite. Si on répond en priorité 1 à quelqu'un qui vomissait beaucoup parce qu'il a une gastro, automatiquement on met à découvert une zone où le délai de réponse sera plus long s'il y a un accident de la route ou un arrêt cardiaque et que des vies sont vraiment en danger », illustre-t-elle.

Un système de géolocalisation est utilisé en Estrie, de sorte que les répartiteurs savent exactement où se trouve chaque ambulance à tout moment. Ainsi, les répartiteurs peuvent envoyer le véhicule le plus près des appels qui rentrent aussitôt qu'il se libère.

Lorsque des véhicules ambulanciers sont disponibles, il n'est pas question de faire attendre les citoyens qui appellent pour des priorités non urgentes (4 à 8) afin de garder des ambulances disponibles pour les priorités 0 à 3 (les plus urgentes), ajoute Mme Gagnon. « Quand il reste peu d'ambulances disponibles, il y a les transferts interétablissements non urgents qui peuvent être mis en attente, par exemple pour transférer un patient de l'Hôpital Fleurimont vers un autre centre hospitalier de la région, mais on ne met jamais en attente les appels des patients qui veulent se rendre à l'hôpital », assure-t-elle.