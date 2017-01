Un restaurant dans l'ancien Ecobeat

Gilles Marcoux, responsable des projets privés du quartier Well inc. affirme pour sa part être en lien étroit avec le nouveau propriétaire. « Nous l'accompagnons dans la réalisation de son projet qui s'inscrit parfaitement dans la vision de développement du quartier de l'entrepreneur », dit-il dans un communiqué.

Daniel Luc confirme que Well inc. constitue une impulsion pour son projet. « Nous cherchions déjà dans le secteur, mais Well inc. est une bonne nouvelle pour notre investissement. Sans le quartier de l'entrepreneur, nous n'aurions pas cherché aussi gros et certainement pas sur Wellington Sud. Nous prenons un risque, mais si Well inc. se fait rapidement, nous serons contents. Il faudra toutefois que Sherbrooke commence ses travaux pour que nous puissions voir l'effet. Nous ne verrons pas de véritables changements avant. »

Dans un communiqué, le maire Bernard Sévigny y voit un signe de l'enthousiasme soulevé par Well inc. « Avant la présentation de la vision du quartier de l'entrepreneur, ce site n'intéressait personne. [...] Force est de constater que nous avons réussi à susciter l'intérêt du privé qui souhaite implanter des projets structurants dans le quartier. Je suis heureux de constater que les gestes municipaux du mois d'octobre ont été en quelque sorte une bougie d'allumage pour la revitalisation de ce quartier. »

Le président du comité exécutif et conseiller du Centre-Sud, Serge Paquin, estime que le projet du promoteur Daniel Luc sera structurant pour la rue Wellington Sud. Cette première réalisation concrète d'un investisseur privé après l'annonce de Well inc. pourrait selon lui faire boule de neige.

« Il est assez évident qu'il y a un lien avec Well inc. Nous avions d'ailleurs manifesté notre intérêt pour cet immeuble, mais lors de la mise en vente, nous avons décidé de ne pas surenchérir. Nous savions qu'il y avait un projet intéressant, qui était celui-là, et qu'il serait structurant pour le quartier. Quand nous avions fait une offre, c'est parce que nous y voyions une opportunité, mais nous étions en discussion avec cet entrepreneur, avec Commerce Sherbrooke, et nous avions l'assurance que l'offre était sérieuse », commente Serge Paquin.

Si la Ville maintient être en relation avec des partenaires publics et privés, il s'agit là d'une première réalisation concrète. « Il y a plusieurs projets qui se discutent, mais c'est le premier pour lequel nous passons à l'action. Le restaurant, les bureaux et les appartements, c'est un mélange parfait qu'on souhaite pour le reste du centre-ville. »

Daniel Luc admet prendre un risque en attendant que Well inc. se déploie. « Nous sommes déterminés à mettre en oeuvre ce projet-là. Nous sommes à attacher des fils pour d'autres parties du projet. Quand on constate l'état des lieux, il faut avoir confiance que les investissements publics serviront de bougie d'allumage. »

Les choses avancent sur le plan technique, assure Serge Paquin, qui ne peut s'avancer sur un échéancier pour la démolition des immeubles achetés par la Ville, dont l'Hôtel Wellington. « Il est trop tôt pour faire des pronostics sur ce qui arrivera et quand. C'est clair qu'à partir du moment où la confiance s'installe, ça donnera le goût à d'autres d'y croire. »

Quant au terrain du Maysen Pub, acquis par la Ville, il accueillera un « projet d'une certaine envergure ». Il reste à déterminer lequel. « Nous avons franchi une étape importante en devenant propriétaires : nous sommes en parfait contrôle pour maximiser notre investissement. »