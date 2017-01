Une percée de l'UdeS parmi les découvertes de l'année Québec Science

Une équipe de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) de l'UdeS et l'entreprise sherbrookoise Azastra Opto ont mis au point « une puce à peine plus grosse que le chas d'une aiguille », qui s'avère tout de même « la cellule photovoltaïque la plus efficace jamais fabriquée », décrit-on dans le magazine scientifique.

« Les cellules ordinaires convertissent l'énergie du Soleil en électricité. Le hic, c'est que, en moyenne, on ne leur attribue pas plus de 15 % à 20 % d'efficacité. »

Le professeur Simon Fafard et son équipe ont planché sur une puce qui perdrait moins d'énergie. L'équipe a diminué les pertes « en utilisant un semi-conducteur composé de gallium et d'arsenic », appelé GaAs.

Le plus récent numéro de Québec Science dévoile « les découvertes québécoises les plus impressionnantes de la dernière année ». Celles-ci, qui doivent avoir été publiées entre le 1er octobre 2015 et le 31 octobre 2016, « résolvent de grands mystères », « étonnent par leur originalité » ou encore « constituent une immense avancée pour leur discipline ». Les gens peuvent voter pour « le prix du public Québec Science découverte de l'année 2016 » jusqu'au 9 février. Le jury a sélectionné les découvertes parmi les universités et les laboratoires de la province.

Comme applications, la découverte sherbrookoise « mène à une source de puissance à l'épreuve des interférences électromagnétiques », explique le professeur Fafard à la publication scientifique. Il cite aussi les besoins de transmission d'énergie sans fil et la recharge des drones en vol.

La découverte a été publiée dans la revue Applied Physics Letters.