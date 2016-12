815 demandes de modification de zonage

Jonathan Custeau

(Sherbrooke) Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) a étudié 815 demandes de modifications à son projet de règlement de zonage (règlement 1200) à la suite des six consultations publiques tenues au début de l'été. Environ 60 pour cent d'entre elles ont mené à une modification du projet de règlement ou ont été jugées irrecevables parce qu'elles n'ont aucun lien avec la refonte règlementaire. Le Groupe Custeau (171) et le Regroupement de citoyens pour l'aménagement durable de l'arrondissement du Mont-Bellevue (65) sont ceux ayant formulé le plus de demandes.