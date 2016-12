Près de 1,4 M$ d'économie par an

« Cela aurait pu être fait sans nuire au développement économique ou sans réduire de façon notable les services actuels aux citoyens », écrit-elle.

Sur son blogue, Mme Dauphinais énumère des économies potentielles de 332 000 $ dans les organismes paramunicipaux, 450 000 $ dans le développement économique et 600 000 $ dans les programmes d'aide. Elle croit aussi pouvoir générer jusqu'à 9 M$ d'économies en réduisant les investissements en immobilisation.

Par exemple, dans ce montant, la conseillère estime qu'il est trop tôt pour budgéter 500 000 $ qui mèneraient au transfert du Club de curling de Sherbrooke vers le centre Julien-Ducharme. Le déménagement serait provoqué par la reconstruction du pont des Grandes-Fourches, qui n'est pas prévue en 2017. Les 2,7 M$ pour une passerelle dans la gorge de la rivière Magog, les 200 000 $ pour la réalisation d'une nouvelle murale et les 80 000 $ consentis pour l'embauche d'une ressource pour le projet Well inc. sont des dépenses potentiellement superflues selon elle.

« Il faut aussi regarder l'aide que nous donnons aux festivals. Il faudrait se poser la question : pour un an, est-ce qu'on donne une pause aux festivals ou est-ce que c'est aux citoyens de souffler pour une fois ? » illustre-t-elle. Selon son calcul, ce sont 219 500 $ qui sont consacrés à des organismes en difficulté financière.

Hélène Dauphinais s'explique mal que 100 000 $ soient prévus pour la mise en oeuvre du plan de gestion des matières résiduelles.

« L'effort est fait par Valoris. Il y a bien plus d'impact là que d'envoyer une patrouille fouiller dans les poubelles pour sensibiliser les citoyens. C'est ce genre de discussion qu'on devrait avoir à la Ville. »

Parmi ses autres suggestions, celle d'abolir le poste de directeur général de l'aéroport de Sherbrooke et couper les 100 000 $ liés au lean management.

« C'est la troisième année du programme. Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un cadre supplémentaire lié à l'optimisation ? »

Et à ceux qui l'accusent de trop vouloir amputer l'aider à la culture, Mme Dauphinais rétorque qu'il faut considérer l'ensemble de l'offre. « Quand on regarde les chiffres de fréquentation de tout ce qu'on aide, peut-être qu'on s'éparpille trop. L'été, il y a des spectacles à la Place de la Cité, à la place Nikitotek... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en rajouter d'autres ? Ou peut-être devrions-nous revoir les investissements dans les sports. Je trouve effrayant la quantité d'argent que nous mettons dans les terrains de soccer... »