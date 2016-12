Les sapins ramassés à partir du 9 janvier

Ils doivent être bien dégagés de la neige et de la glace et ne doivent pas être déposés dans la rue ou sur le trottoir. La Ville rappelle d'enlever les décorations et les housses de plastique. Elles nuisent à la valorisation des arbres de Noël. Il est recommandé de conserver les sapins à l'abri des intempéries jusqu'à la date de la collecte pour éviter qu'ils soient ensevelis sous des couches de neige ou de glace et qu'ils échappent ainsi aux personnes chargées de la collecte.

Annuellement, environ 8500 arbres sont ramassés lors de cette collecte, soit environ 85 tonnes. Ils sont valorisés pour en récupérer l'énergie. Les écocentres acceptent aussi gratuitement les sapins pour la clientèle citoyenne. Les commerçants peuvent y apporter les arbres invendus moyennant certains frais.