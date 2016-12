Au micro du conseil pour exprimer son ras-le-bol des taxes et tarifs

Cette citoyenne. Louise Roy, a d'ailleurs pris le micro lors de la période de questions.

« J'ai parcouru mon quartier et fait signer une pétition d'environ 50 personnes. Je suis la porte-parole de ces gens qui m'ont demandé de venir livrer leur message sur leur vécu de tous les jours à l'égard de toutes ces augmentations que nous vivons », a-t-elle lancé en citant l'augmentation des taxes scolaires, des tarifs d'électricité, du prix du panier d'épicerie et du prix des logements.

« Les gens en arrachent et se demandent où ils pourront couper. Un couple âgé dans les 80 ans dit : vous n'avez pas idée des efforts que nous faisons toutes les semaines pour regarder les circulaires et courir dans les magasins pour les objets de nécessité de tous les jours. Un monsieur qui a zéro pour cent d'augmentation est révolté de voir les engagements pour les augmentations des employés de la Ville pour cinq ans. On n'en peut plus, on est étouffés, on a de la misère à se tenir la tête hors de l'eau. Et pourtant, ce sont des gens qui travaillent », cite Mme Roy.

Elle mentionne aussi le cas d'une dame travaillant pour 12,50 $ de l'heure et dont les heures de travail ont été réduites. « Elle a dû se résigner à faire une demande de panier de Noël.

« Personnellement, ma pension a augmenté de 0,89 %. Forcément, le calcul n'est pas dur à faire que je vais m'appauvrir d'année en année. Les gens sont très cyniques, écoeurés. Ils ont peu d'espoir, pour ne pas dire pas d'espoir. Ils n'ont pas l'impression que quelqu'un parle en leur nom autour de la table du conseil et pourtant, on vous a tous élus pour parler en notre nom. Est-ce que seuls les contribuables doivent faire des coupes dans leurs budgets? Nous avons l'impression que vous ne gérez pas nos affaires, que vous êtes en train de nous digérer. Affamer les gens, ce n'est pas une bonne idée. »