Au service de la pédagogie et des enfants

Implanté dans une vingtaine de classes de la CSRS, « Installer une culture littéraire à l'éducation préscolaire » est appelé à prendre de l'expansion ailleurs dans la province. Le programme développé avec Christine Pérusset du ministère de l'Éducation vise à développer la culture littéraire chez les tout-petits du préscolaire et à réduire l'écart entre eux; il propose notamment aux enseignants une panoplie de pratiques donnant aux enfants le goût de plonger dans les livres.

La trousse pédagogique doit être présentée lors du congrès de l'Association d'éducation préscolaire du Québec (AEPQ), au début du mois de novembre.

Derrière cette initiative se cache la très grande passion de José Rochefort pour la littérature jeunesse. « Je suis tombée dans la potion! J'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel autant dans l'imaginaire que de se renseigner avec du documentaire. Lire une histoire à voix haute, c'est très rassembleur (...) Ça a toujours été le coeur de ma pédagogie, la littérature jeunesse. »

Cette passion a évidemment teinté l'enfance de ses trois enfants. « J'ai une bibliothèque immense. Les enfants ont baigné là-dedans... »

Elle raconte qu'en début de carrière, elle avait très peu de matériel pédagogique, de sorte qu'elle a mis son imagination à profit. José Rochefort a enseigné au préscolaire et au primaire avant de devenir conseillère pédagogique. Elle a hésité avant de faire le saut : elle était pleinement heureuse en présence des enfants. C'est le défi qui l'a convaincue de faire le saut en 2009. « J'avais besoin d'un défi plus intellectuel », dit celle qui avait envie de porter un autre regard sur la pédagogie. Au quotidien, José Rochefort aide des directions et des enseignants à résoudre certains problèmes, à améliorer certaines pratiques. Les tâches varient avec les temps forts de l'année scolaire, raconte-t-elle. Pendant la période des bulletins, par exemple, elle va répondre aux questions des enseignants sur l'évaluation et les compétences.

José Rochefort, qui est aussi agente de développement en optimisation, fait aussi partie des membres du personnel qui ont travaillé à l'implantation des maternelles quatre ans à temps plein dans les milieux défavorisés.

« Quand ils ont décidé d'implanter dans différentes commissions scolaires des maternelles 4 ans, notre commission scolaire a été sollicitée pour que l'on en ouvre une. J'ai eu la chance que mes patrons me sollicitent pour voir de quelle façon je voyais ça, quels étaient les incontournables selon moi. J'ai pu mettre mon grain de sel autant dans le choix du local que son aménagement, les achats. On n'avait pas d'enseignante encore », indique-t-elle. « J'ai beaucoup de lien avec le ministère de l'Éducation parce que pendant des années il y avait un comité national où je siégeais, qui n'existe plus. Ça m'a permis de me créer un réseau de contacts au sein des dirigeants du Ministère au niveau du programme préscolaire et des gens d'autres régions. »

José Rochefort a participé à la rédaction de trois publications, dont du matériel scolaire et un livre de littérature jeunesse. L'envie de reprendre la plume est toujours là, bien présente. « J'ai toujours des idées... J'aimerais ça quand j'aurai plus de temps! »