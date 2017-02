«C'est la consécration!»

(Sherbrooke) L'Estrie s'était mise sur son 36 jeudi soir pour saluer et honorer 61 personnes qui se distinguent dans la communauté et qui font la différence autour d'eux.

Cinq Estriens ont vu leur carrière soulignée par un trophée. Il s'agit de Robert Gagné, Jean-Charles Doyon, Me Michel Tétreault, Alain Larouche et Serge Sylvain. Ils sont réunis sur scène avec Martin Cauchon, président de GCM, Louise Boisvert, président et éditrice de La Tribune, la journaliste Mélanie Noël ainsi que les lauréats Denis Dubreuil et Nil Martin-Lacroix, qui représentait son fils Alex Boisvert-Lacroix.

Hommes et femmes, jeunes et plus expérimentés, gens d'affaires et grands bénévoles, ils sont montés sur la scène de la soirée annuelle du Mérite estrien de La Tribune devant un parterre d'invités constitué de leurs proches et d'un bon nombre de personnalités sherbrookoises pour être applaudis et remerciés chaleureusement.

« Vous recevrez ce soir une grande vague d'amour bien mérité! » leur a lancé d'entrée de jeu la présidente et éditrice de La Tribune et La Voix de l'Est, Louise Boisvert, qui n'a pas manqué de souligner combien chacun de leur parcours est impressionnant et inspirant.

« On ne fait pas du bénévolat pour les honneurs, alors cette reconnaissance nous arrive comme une tape dans le dos complètement inattendue », disait avec fierté Stéphane Bélisle, qui partage un Mérite estrien avec sa conjointe Mélanie Buisson et leurs cinq enfants, âgés de 6 à 19 ans, tous impliqués à fond dans le mouvement scout.