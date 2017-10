Médecine sans rendez-vous: East Angus vise  le mois de janvier

Depuis plusieurs mois, la mairesse d'East Angus, Lyne Boulanger, demande à ce que la desserte médicale d'East Angus soit améliorée. À plusieurs reprises, elle a indiqué au CSSS-IUGS l'importance d'un service de médecine sans rendez-vous pour les résidants du Haut-Saint-François. Les intervenants du milieu souhaitent aussi voir arriver de nouveaux médecins.

En attendant, quelques services supplémentaires seront disponibles à East Angus. En effet, les services de prélèvements sanguins et urinaires pourront être faits en ville. En plus, une clinique pour les jeunes de 6 à 18 ans, les soins palliatifs, le service de réadaptation et de l'aide pour les gens atteints de déficience intellectuelle ont déjà vu le jour.

Un dépliant sera bientôt disponible afin d'expliquer à la population comment utiliser les nouveaux services.

Mme Boulanger se réjouit des nouveautés dans le milieu de la santé au sein de sa population. « Nous sommes très heureux de cet ajout à nos services. Nous sommes conscients que ce n'est pas facile d'atteindre notre but fixé au départ, mais chaque gain que nous avons est très apprécié. On avance pas à pas », a-t-elle exprimé par voie de communiqué.