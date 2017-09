L'Opération Verre-Vert veut des cloche de récupération

(Canton de Melbourne) Plus d'une cinquantaine de personnes provenant de 16 municipalités du Val-Saint-François se sont déplacées vendredi matin à l'Écocentre du chemin Keenan pour y déposer près de 8000 bouteilles de verre.

Avec cette importante mobilisation citoyenne, Opération Verre-Vert, qui désire implanter un projet-pilote de dépôt volontaire du verre dans la région, voulait démontrer aux élus de la MRC du Val-Saint-François la volonté des citoyens de s'investir dans la récupération du verre à la source.

« Le verre cause de gros problèmes au centre de tri, toute présence de poussière de verre détériore la qualité des autres matières recyclables comme le papier, le carton et le plastique. Pourquoi tout mettre pêle-mêle toutes les matières et ensuite payer pour les démêler ? La solution serait de trier les matières à la source », affirme Jean-Claude Thibault, porte-parole de Verre-Vert de Racine.

Jusqu'à présent, la récupération du verre ne peut se faire qu'à l'Écocentre du Val-Saint-François. Pour les représentants de Verre-vert, il serait plus écologique de rapprocher les cloches de récupération plus près des citoyens et de les installer dans chacune des municipalités de la région dans des endroits stratégiques.

Ainsi, l'empreinte écologique générale serait considérablement diminuée.

Le projet-pilote intermunicipal de dépôt volontaire du verre a été présenté à la MRC le 28 juin dernier. Une étude de faisabilité est sur le point de débuter en collaboration Recyc-Québec.

« Les premières réunions ont débuté et une première étape de recherche devrait être réalisée d'ici la fin de l'automne. Selon nous, en mars les élus auront une série de données fiables pour prendre une décision de réaliser ou non le projet pilote de dépôt volontaire du verre », déclare M. Thibault en ajoutant que l'approche du tri à la source du verre par consigne et par dépôt volontaire est une alternative qui vaut la peine d'être retenue.