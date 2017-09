Les jeunes entrepreneurs invités dans la MRC des Sources

Place aux jeunes des Sources lance ainsi un séjour exploratoire à thématique entrepreneuriale destiné aux jeunes de 18 à 35 ans diplômés postsecondaire et souhaitant s'installer dans la MRC des Sources, ou y étant installés depuis moins d'un an. Ce dernier aura lieu du 27 au 29 octobre.

Pour l'occasion, un portrait socio-économique de la MRC sera dressé avec ses occasions d'affaires mises de l'avant. Les participants en apprendront aussi plus sur les formations et types de financement pour l'entrepreneur en plus de pouvoir réseauter avec les élus et les entrepreneurs locaux.

Place aux jeunes des Sources organise trois séjours du genre par année, les deux autres ayant lieu au printemps et à l'hiver. La thématique entrepreneuriale pour la rencontre d'automne est toutefois une nouveauté parmi les séjours.

«C'est dans le mouvement de la relance économique de la MRC des Sources, qui dispose de nombreux incitatifs pour les entrepreneurs, tels que le Fonds de diversification économique, l'Agenda21, l'accès à de nombreuses sources de financements que l'idée de cette thématique de séjour a germé. Cela s'adresse aux entrepreneurs, que ce soit pour ceux qui sont avancés ou non dans leurs projets, les travailleurs autonomes, ou encore, les professionnels en recherche d'occasions de relève d'entreprises», souligne Marie-Pier Therrien, agente de migration pour Place aux jeunes des Sources.