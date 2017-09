Les élus de Magog satisfaits de leur DG

Lundi soir, les élus de Magog ont adopté une résolution par laquelle ils ont apporté des modifications au contrat de M. D'Amour et, par la même occasion, donné un caractère « permanent » à son embauche.

Selon les informations dévoilées, le directeur général a tout récemment complété sa période de probation. Il a subi une première évaluation vers le milieu de sa période de probation ainsi qu'une seconde durant les dernières semaines.

« Nous avons fait une évaluation approfondie de son travail avant de décider de confirmer son mbauche, révèle la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm. Nous avons vérifié comment les membres du conseil évaluaient son travail et aussi de quelle manière ça se passe avec le reste des membres de la direction. »

Lorsqu'on demande à Mme Hamm si elle est satisfaite du travail de Jean-François D'amour, elle répond très clairement. « Je suis entièrement satisfaite », lance-t-elle.

La mairesse affirme que « l'ambiance de travail est tellement meilleure aujourd'hui, et ce, à tous les points de vue ». À ce sujet, elle note que Jean-François D'Amour « respecte le travail des élus ».

Vicki-May Hamm va plus loin en ajoutant que, par son attitude, le directeur général de la Ville lui redonne le goût de faire de la politique municipale. « On n'a jamais eu autant de travail avec tous les projets en cours à la municipalité. Pourtant, ça se passe bien et c'est agréable. »

Rappelons que des tensions étaient apparues entre Mme Hamm et l'ancien directeur général de la Ville de Magog, Armand Comeau. Ce dernier a quitté son poste en juin 2016 non sans empocher une indemnité de départ.

Depuis le départ de M. Comeau, une série de cadres de la municipalité ont également décidé d'aller relever de nouveaux défis dans une autre organisation ou ont changé de poste à l'interne.