Les chroniqueurs Daniel Breton et Jacques Duval à la FoireÉCOSPHÈRE

(SHERBROOKE) Plus de cent vingt exposants participeront à la 12e édition de la FoireÉCOSPHÈRE qui se tiendra à Magog, les 30 septembre et 1er octobre.

Daniel Breton, chroniqueur automobile et auteur du livre L'auto électrique, hybride ou écoénergétique et ex-ministre de l'Environnement du Québec, ainsi que Jacques Duval, journaliste, auteur et spécialiste de l'automobile au Québec, seront également de la partie.

Gratuite et ouverte à tous, la Foire ÉCOSHPÈRE est l'occasion idéale pour s'informer au sujet des initiatives écologiques du moment en efficacité énergétique, notamment en ce qui a trait à la construction écologique, aux moyens de transport les plus verts, à l'alimentation biologique et aux produits de santé.

En primeur

La Foire ÉCOSHPÈRE sera également l'occasion de voir la Toyota Prius Prime, une primeur au Québec. L'activité se déroule sous des chapiteaux, dans le stationnement de la Pointe Cabana, au coin de la rue Cabana et de la Route 112 à Magog.