Vague de solidarité pour la famille du petit Félix

(Sherbrooke) Une vague de solidarité déferle, à Lac-Mégantic, pour soutenir financièrement la famille du petit Félix Quirion, atteint d'un cancer du cerveau. L'élan de solidarité a vu le jour à l'initiative de deux élèves, Sandrine Hallée et Rose Dumas, qui ont lancé une campagne de financement dans le cadre de la semaine Donnez au suivant, du nom de la populaire émission animée par Chantal Lacroix.

Félix Quirion et sa famille ont appris en juin dernier qu'il souffrait d'un cancer du cerveau.

Félix Quirion, sept ans, a été diagnostiqué d'un cancer au cerveau en juin dernier.

« On a appris le 20 juin qu'il a une tumeur au cerveau », raconte son père, Tommy Quirion. Depuis, les opérations se sont multipliées. Les médecins ont retiré 80 % de sa tumeur. Le petit garçon doit recevoir de la chimiothérapie à l'hôpital Sainte-Justine chaque semaine. Des traitements qui s'additionnent à d'autres rendez-vous au CIUSSS-de l'Estrie-CHUS à Sherbrooke. Tommy Quirion, qui multiplie les allers-retours pour les soins de son fils, a dû cesser de travailler temporairement : sa conjointe et lui ont trois autres enfants âgés de 4,5 et 11 ans.

Le père de famille travaille, comme plusieurs membres de sa famille, à la fromagerie La Chaudière, qui est partenaire de cette collecte de fonds. Les deux élèves de l'école Sacré-Coeur invitent tous les élèves de la région à se joindre à elles en vendant des produits de la fromagerie.

Félix fréquente l'école Fatima. « Pour l'instant, il réussit à aller à l'école avec une accompagnatrice », souligne M. Quirion. Les nerfs optiques du garçon ayant été endommagés, la vue de Félix a été grandement affectée. « Il voit à 30 % d'un oeil et à environ 70 % dans l'autre. » Un autre rendez-vous permettra de voir s'il a besoin d'une autre opération.

Jolyane Giroux, la maman de Rose, est une collègue de M. Quirion, et d'autres membres de cette famille qui travaillent aussi à la fromagerie. Les collègues partagent donc leur peine.

« C'est un enfant de l'âge de nos enfants », lance Mme Giroux en entrevue téléphonique, aux côtés de Rose, Sandrine et la maman de cette dernière, Cyndia Lacasse.

Les deux mères n'en reviennent pas de voir l'élan de solidarité qui est né au sein de la communauté méganticoise. « On disait à la blague que les filles ne devraient pas aller à l'école cette semaine pour gérer ça! (...) C'est toute une région qui est en train de se mobiliser pour Félix. Les entreprises, les commerçants, les jeunes... » « Depuis ce matin, on est bombardé d'offres. On a 12 entreprises qu'on doit aller voir... »

En plus de la vente de produits de la fromagerie, plusieurs entreprises de la région ont fait des dons ou promis d'en faire.