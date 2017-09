Mario Morand veut devenir maire de «Danville la Magnifique»

En se présentant aux élections du 5 novembre prochain, M. Morand y voit «une occasion d'améliorer l'administration municipale en misant sur le potentiel du personnel en place et sur les compétences des conseillers, souligne-t-il. Il importe de bien mesurer les enjeux de notre communauté, d'apprécier ce qui nous démarque et de relever les défis qui pointent à l'horizon.»

«Il faut se donner une vision stimulante, des perspectives réalistes et des actions concrètes pour avancer vers une communauté fière, où il fait bon vivre, en harmonie avec la nature et les citoyens qui y vivent. Par ailleurs, entretenir une saine collaboration avec les partenaires est un atout indéniable au support et au développement de notre communauté.»

Mario Morand cumule plus de 35 ans d'expérience comme gestionnaire sénior dans le Réseau de la santé et de services sociaux, dont 20 ans au sein de la MRC des Sources ainsi que président et membre de plusieurs autres conseils d'administration. Il est président du Symposium des arts de Danville.

«J'aimerais mettre mon expérience, ma formation et mes valeurs au service de la communauté danvilloise», ajoute-t-il.

«J'aimerais faire de Danville une ville enviée et performante.»

M. Morand détient un baccalauréat en science politique et une maîtrise en administration publique. À cela, s'ajoutent un certificat de premier cycle en éthique, de deuxième cycle comme gestionnaire formateur et un autre en Lean (amélioration des processus).