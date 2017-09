Les pompiers de la MRC Memphrémagog s'unissent

(Mago) Les quatre services des incendies des huit municipalités du secteur Est de la MRC de Memphrémagog se regroupent pour former la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est. La nouvelle formule prendra place à compter du début de l'année prochaine. Les municipalités d'Ayer's Cliff, Canton de Hatley, Hatley, Sainte-Catherine-de-Hatley, North Hatley, Canton de Stanstead, Stanstead et Ogden sont celles qui participent au projet.