Le centre-ville de Coaticook s'anime en musique

Un total de 100 000 $ a été investi dans ce projet, dont 50 000 $ proviennent de la Fondation Louise et Neil Tillotson. « Je suis heureux que l'on puisse rendre hommage à la famille Tillotson en donnant son nom à notre nouvelle place. Ils nous ont beaucoup aidés dans nos projets et c'est une façon de leur dire merci », s'est exprimé le maire de Coaticook, Bertrand Lamoureux, par voie de communiqué.

L'idée d'animer le centre-ville de Coaticook ne date pas d'hier, selon M. Lamoureux. « Depuis 2005, je dis que je veux avoir de la musique dans la rue. On voulait faire un parc. En plus, il est bien situé, directement au coin des rues Main et Child. On veut animer ça les fins de semaine », a commenté M. Lamoureux après l'inauguration.

Déjà quelques événements ont eu lieu à la place Tillotson. La réponse des citoyens de la ville a été très bonne, selon M. Lamoureux. « Dans les derniers événements ici, ils ont donné de la pizza, de la liqueur et de la bière, a-t-il expliqué. Les gens ont tellement aimé ça, qu'ils sont restés jusqu'à 21 h! Ça va amener du monde au centre-ville de Coaticook. »