Hugues Grimard réélu président de la Table des MRC de l'Estrie

« Je suis honoré de votre confiance renouvelée et je m'efforcerai de relever au mieux le défi que vous me confiez. Certes, nous avons tous des enjeux locaux, mais c'est en travaillant ensemble et de concert avec le gouvernement que nous serons en mesure d'assumer notre leadership et de répondre aux besoins régionaux de nos populations. Il est important en ce moment d'envoyer un message clair de prise en charge franche des compétences déléguées et de notre capacité à les assumer collectivement », a-t-il confié aux membres de la TME.

Au cours de son dernier mandat de président, M. Grimard prônait une concertation régionale active appuyée sur des principes de transparence, d'évaluation et d'autonomie malgré les nouveaux défis associés aux MRC.

Durant les dernières années, la TME s'est vue attribuer de nouveaux dossiers et de nouvelles responsabilités notamment en lien avec les orientations du programme régional du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) et la réorganisation des mécanismes de concertations régionaux.