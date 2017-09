Le Wild promet un niveau de jeu relevé

La direction et les joueurs du Wild ont procédé au lancement de leurs activités au restaurant Bonheur d'Italie de Windsor en compagnie de leurs partenaires majeurs dont Joé Robert des Caisses Desjardins.

« Depuis cette année, on a un repêchage universel donc les joueurs peuvent venir de partout. Toutefois, nous avons travaillé fort pour compter sur des joueurs régionaux dans notre équipe pour notre sixième saison à Windsor », confie Samuel Meunier, directeur-gérant du Desjardins-Wild.

Les Carl Lefebvre et Jérôme Anctil, qui évoluaient pour d'autres formations, ainsi que Pierre-Luc Bouchard et Dominic Pépin de Lac-Mégantic, mais étudiant à Sherbrooke, sont des exemples concrets de la volonté du Desjardins-Wildd'avoir des éléments régionaux dans l'équipe.

« Nous aurons un bon mélange de joueurs habiles comme Alexandre Durette et Cody Linteau qui ont totalisé 82 points ensemble la saison dernière et nous avons bien sûr quelques hommes forts », ajoute le directeur-gérant.

Le gardien de but Kevin Ladouceur est de retour dans l'équipe. « C'est notre gardien numéro un et un joueur avec un bel esprit d'équipe. On aime bien le taquiner », admet Samuel Meunier qui espère avoir « 20 joueurs heureux et dédiés à l'équipe ».

Nouvel entraîneur-chef

L'ancien homme fort et joueur très populaire des dernières années en région Simon Robidas revêt maintenant l'habit d'entraîneur-chef du Desjardins-Wild. Il souhaite que ses joueurs demeurent en pleine forme physique et mentale pour toute la saison. « Nous n'avons pas de périodes de pratique. La fin de semaine, il faut créer une chimie le plus vite possible. Je veux que lorsque les joueurs se présentent aux matchs, ils y soient à cent pour cent », confie l'ex-entraîneur de la défunte formation du Turmel de Lac-Mégantic au cours des trois dernières saisons.

Le Wild disputera un dernier match préparatoire samedi à Waterloo contre les Maroons, dès 19 h 30. Ces deux mêmes équipes seront au Centre J.-A.-Lemay pour le match d'ouverture le vendredi 29 septembre à 20 h 30.

Soulignons que l'équipe de Windsor a terminé la dernière saison avec neuf victoires lors des douze derniers matchs et s'est assuré une quatrième place au classement final. Selon les dirigeants du Desjardins-Wild, environ 10 000 personnes se déplacent chaque année pour encourager l'équipe locale.