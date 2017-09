Projection du film Et les mistrals gagnants au profit de Leucan

(SHERBROOKE) La Maison du cinéma de Sherbrooke invite ceux et celles intéressés à voir le film Et les mistrals gagnants à assister à la première sherbrookoise, ce jeudi 21 septembre à 19 h, au profit de Leucan.

En effet, durant le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant, la Maison du Cinéma, en partenariat avec le distributeur MK2 Mile End, s'associe à Leucan et remettra toutes les recettes de la soirée à la division estrienne de l'organisme.

Le prix d'entrée est de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. La Laiterie Coaticook participe aussi à l'événement et remettra une collation réconfortante aux cinéphiles.

Le film raconte l'histoire d'Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual, qui ont de six à neuf ans. Avec humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance, ils font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.