Sécurité ferroviaire: encore d'importantes lacunes à Lac-Mégantic

(SHERBROOKE) Depuis la tragédie du 6 juillet 2013, la sécurité ferroviaire ne s'est pas améliorée dans la région de Lac-Mégantic. On y retrouve encore d'importantes lacunes non corrigées malgré le déraillement qui a fait plusieurs victimes en juillet 2013.

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic a participé lundi à une table ronde de la Commission d'examen de la loi sur la sécurité ferroviaire, tenue à Montréal dans les locaux de Transports Canada.

Son porte-parole Robert Bellefleur en a fait « soupirer plusieurs » en élaborant une liste de problèmes encore présents dans le centre-ville de Lac-Mégantic, où circulent des convois quotidiennement.

« Ces lacunes mises en cause par la Coalition sont les facteurs de risques décrits dans le récent rapport du BAPE. Il s'agit de la forte pente ferroviaire entre Nantes et Lac-Mégantic, une des plus à risque au Canada selon le BST, et de la reconstruction au centre-ville de Lac-Mégantic quatre mois après la tragédie d'une courbe encore plus accentuée à huit degrés, comparativement à la précédente responsable de la tragédie du 6 juillet 2013 », a mentionné M. Bellefleur lors de cette consultation.

« Des activités de triage des wagons sont toujours effectuées en haut de cette même pente à Nantes d'où est parti le train de la mort en juillet 2013. »

Il a traité aussi du manque d'entretien préventif des voies ferrées « par les compagnies ferroviaires ainsi que de l'absence de rigueur et d'indépendance maintes fois observées dans les procédures d'inspections des rails effectuées conjointement par les compagnies et par Transports-Canada. »

Ce genre d'exercice devant la Commission d'Examen de la loi sur la sécurité ferroviaire se fait tous les sept ans. Malgré le déraillement de Lac-Mégantic, il n'avait pas eu lieu de façon extraordinaire, mentionne Robert Bellefleur.

Recommandations

La Coalition des citoyens OESF de Lac-Mégantic a déposé un mémoire comprenant une liste de recommandations afin qu'elles soient soumises au ministre des Transports Marc Garneau.

Évidemment, Ottawa doit autoriser rapidement la construction d'une voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic afin de sécuriser la population et le centre-ville d'ici 2020. On demande de restreindre les pouvoirs actuels d'autogestion des règles de sécurité ferroviaire des compagnies de chemins de fer opérant au Canada et ainsi restaurer les pouvoirs de réglementation et de contrôle de la sécurité ferroviaire de Transports Canada et d'y injecter les ressources humaines et financières requises.

La couverture minimale d'assurances responsabilité des compagnies de chemin de fer transportant des volumes importants de matières dangereuses au Canada devrait être rehaussée à plus de 500 millions $.

Les autorités devraient s'assurer de l'indépendance complète des inspecteurs de Transports Canada dans l'exercice de leurs fonctions et offrir un programme de formation continue de la sécurité ferroviaire à tous les corps d'employés de chemins de fer et ce par des organismes certifiés indépendants.

La coalition demande que les compagnies de chemin de fer diminuent la vitesse des convois transportant des matières dangereuses et inflammables incluant le pétrole et ses dérivés, dans les zones urbaines densément peuplées.