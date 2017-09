Sortie 118 de l'autoroute 10: des commerçants écopent

Copropriétaire de la Rôtisserie Saint-Hubert voisine de la sortie 118, Caroline Proulx révèle que la chute des revenus du restaurant est « vraiment marquée ». Une baisse de 30 pour cent aurait été observée dès la première semaine et la diminution pourrait être plus grande encore plus tard cet automne.

« On a vu une diminution majeure même s'il la Fête des vendanges Magog-Orford avait lieu la première semaine, indique Mme Proulx. Ça nous laisse croire que l'impact sera encore plus grand quand il n'y aura plus d'activités spéciales dans le coin ou que la neige arrivera. C'est catastrophique! »

La restauratrice souligne que les travailleurs des entreprises se trouvant dans la portion centrale de Magog n'ont plus le temps de venir manger au Saint-Hubert le midi. « Ils ont un trop long détour à faire », note-t-elle.

Mises à pied

En raison de la baisse de clientèle occasionnée par la fermeture du viaduc, les propriétaires du Saint-Hubert ont été forcés de réduire leur personnel. « On a mis à pied des gens. On n'a pas pu garder certains de nos temps pleins et d'autres sont obligés de travailler ailleurs pour avoir un salaire suffisant. »

Malgré que la situation soit fort difficile, Caroline Proulx croit que son conjoint, Jean Beauchesne, et elle-même réussiront « à passer au travers. C'est difficile de savoir combien de temps une entreprise est capable de tenir dans des circonstances semblables. Mais moi je pense qu'avec une bonne gestion on s'en tirera. »