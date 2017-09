Un nouveau panneau de signalisation le long des rangs agricoles

Le Syndicat local de l'UPA Des Sources a fait concevoir et fabriquer des panneaux de signalisation afin d'inciter les automobilistes à ralentir en présence de véhicules agricoles. Ceux-ci peuvent être particulièrement utiles pour inciter les automobilistes à ne pas dépasser un véhicule lorsqu'il s'apprête à tourner à gauche.

Le panneau amovible, qui respecte les normes du ministère des Transports du Québec, se veut un outil de prévention, indique un communiqué de presse. Les producteurs sont invités à l'installer au bord de la route, à 150 mètres de l'entrée qu'ils empruntent en période de travaux agricoles.

On peut se procurer le panneau de couleur orange ainsi que le support et le poids qui l'accompagnent au coût de 205,70 $ plus taxes. Les producteurs membres de l'UPA Des Sources bénéficient quant à eux d'un rabais de 50 pour cent sur le premier panneau et de 75 pour cent à l'achat d'un deuxième panneau.

L'objectif de ce projet vise à protéger tant les automobilistes que les producteurs agricoles, ajoute-t-on. Il est fréquent qu'un automobiliste tente de dépasser un véhicule agricole qui roule lentement, au moment où ce dernier veut tourner dans un champ ou une entrée située sur sa gauche.