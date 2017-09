Foresta Lumina: l'affluence diminue légèrement

L'été pluvieux qu'a connu l'Estrie cette année est certainement un facteur ayant contribué à la baisse de l'achalandage, selon la directrice générale du Parc de la gorge de Coaticook, Caroline Sage.

« On a un petit retard qu'on traine depuis le mois de juin. Je l'attribue à la météo. On annonçait de la pluie tout le temps, donc les gens achetaient moins de billets à la dernière minute. Par contre, la prévente de billets a très bien été. Il pleuvait tous les après-midis », soutient-elle.

Pour Caroline Sage, le retard de 8000 personnes comparativement à l'an dernier n'est aucunement inquiétant. « L'année 2016 a été extraordinaire côté météo. Par rapport à 2015, qui a été une année plus normale du côté de la température, on a 4000 visiteurs de plus. On voit qu'il y a de l'engouement », mentionne-t-elle.

De plus, les autres activités au Parc de la gorge de Coaticook sont toujours en croissance, selon Mme Sage. « Si l'on regarde le camping, nous sommes en hausse comparativement à l'an dernier. Le vélo est également en hausse. La randonnée pédestre, elle reste stable », poursuit-elle.

Rien de terminé

Par contre, la saison de Foresta Lumina est bien loin d'être terminée. Les soirées d'automne amènent beaucoup de visiteurs à parcourir le circuit magique, selon Mme Sage.

« Les soirées d'automne sont nos plus grosses soirées. On ouvre à 19 h 30 et bientôt, on va ouvrir à 19 h. C'est à l'automne qu'on a eu nos records de plus de 3000 visiteurs. Si on peut avoir un bel automne, on va pouvoir se comparer avec 2016 », affirme-t-elle.

Les nouveautés ajoutées au parcours de Foresta Lumina ont semblé plaire aux « lumineurs ».

« Les ajouts ont bouclé la boucle, commente Mme Sage. Dans le milieu de la zone, la partie interactive réveille les enfants. Je pense que le parcours est presque parfait, mais on peut toujours s'améliorer! On travaille fort pour que ce ne soit pas un spectacle éphémère. »

La saison de Foresta Lumina se terminera le 8 octobre. D'ici là, le parcours est ouvert tous les vendredis et samedis soir.