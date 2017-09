Lac-Mégantic mijote un projet touristique majeur

Isabelle Pion

(Lac-Mégantic) Coaticook a son Foresta Lumina, et Lac-Mégantic pourrait aussi avoir son projet touristique d'envergure. Le projet « Un parc, un lac », qui convie les visiteurs dans un décor de sons et de lumières, a été dévoilé pour la toute première fois publiquement lors d'une séance d'information jeudi. Sur les planches depuis deux ans, chapeauté par Lac en fête, l'initiative doit servir de vitrine à l'échelle provinciale et nationale, afin d'attirer les visiteurs. « Un parc, un lac » pourrait voir le jour avec des investissements de quelques millions $.