Les Greeters de Lac-Mégantic invitent

Ces citoyens fiers de leur communauté animeront alors les balades des « chauffeurs à pied », des visites guidées d'environ deux heures prétextes à raconter leurs anecdotes aussi rocambolesques qu'uniques.

Rappelons que Lac-Mégantic s'est joint au réseau international des Greeters cet été, après des villes plus populeuses comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Gaspé et plus récemment Montréal. Les Greeters sont des citoyens engagés qui veulent faire découvrir leur ville selon leurs intérêts et leurs passions.

Actifs depuis la mi-juin à Lac-Mégantic, ils ont réalisé près de 30 balades avec des visiteurs du Québec, de l'Ontario, de l'Europe et des États-Unis, précise-t-on dans un communiqué de presse de mi-saison.

Chaque balade des « chauffeurs à pied » du 17 septembre réunira au plus six visiteurs. Il faut s'inscrire au 819 582-7333. La visite est gratuite.