Mixologie : André Duncan remporte la finale nationale

(SHERBROOKE) Le mixologue sherbrookois André Duncan a remporté la finale canadienne du New Malt Order 2017 qui se tenait à Toronto.

Il se rendra donc à Glasgow en Écosse à la fin du mois en compagnie d'autres gagnants afin de créer le Bartender's Malt, un assemblage de whisky qui sera distribué mondialement. Il a remporté la finale avec un cocktail 100% des Cantons-de-l'Est nommé The Captain of my Soul.

Tenue dans 12 régions à travers le monde, la New Malt Order 2017 est organisée par la maison de scotch écossaise Auchentoshan.

Les compétiteurs avaient pour mission de créer un cocktail à partir du scotch Auchentoshan et d'une base fermentée qui représentait leur région d'origine.