Un deuxième candidat pour la mairie de Lac-Mégantic

L'homme de 62 ans, nouveau venu en politique municipale, en a fait l'annonce mardi matin, dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville, en présence d'une dizaine de personnes, dont les avocats Daniel E. Larochelle et Jean-Claude Boutin, qui font partie de son équipe de campagne, et les représentants de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire Robert Bellefleur et Gilbert Carette.

«J'ai cru qu'il était grand temps pour moi de me lever et de me faire connaître, en tant que natif de Lac-Mégantic, pour contribuer à l'effort de guérison et de reconstruction, de rectification de certaines politiques municipales, d'attitudes et de positions pour favoriser davantage le développement de ma ville, son retour à la santé économique et sociale», a expliqué M. Martel, qui espère que son message incitera d'autres citoyens à se présenter comme conseiller.

«Quand on regarde les résultats depuis quatre ans et quelques mois, ajoute-t-il, c'est quand même long, et il me semble qu'il devrait y avoir des résultats plus concrets. (...)il faut faciliter les choses pour les promoteurs qui ont des projets, car il y en a, mais ils trouvent ça difficile de démarrer leur projet ici à Lac-Mégantic.»

Ronald Martel a donné un aperçu de son programme électoral. Il place la voie de contournement ferroviaire en tête de ses priorités. «Il faut que la Ville de Lac-Mégantic, en concertation avec sa population, réévalue le dossier de la voie de contournement et fasse comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle ni dans le statu quo, ni dans le statu quo amélioré», dit-il.