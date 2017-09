Encore plus d'horreur au Village hanté

Une atmosphère «digne d'un film d'horreur» hantera la programmation 2017 du Village avec des animations plus longues, de nouveaux scénarios qui glacent le sang, une zone familiale repensée.

De plus, une nouvelle zone immersive attend les visiteurs amateurs de frissons.

« Cette année, on aborde de nouvelle façon les plus grandes peurs, les plus intenses phobies, les angoisses les plus terrifiantes et les aversions les plus profondes», prévoit Karine Paradis, coordonnatrice des événements du Village québécois d'Antan.

«On fait appel à l'imaginaire, à la torture, à la sorcellerie et même au surnaturel. Les visiteurs seront surpris à tout moment, car nous intensifions l'animation dans les rues. Nous exploiterons ainsi la quasi-totalité du site.»

Rappelons que l'an dernier, certains soirs s'étaient déroulés à guichet fermé.

Cette année, les 13 soirs de terreur auront lieu les vendredis et samedis du 29 septembre au 4 novembre et le dimanche de l'Action de grâce, le 8 octobre.

Les billets sont déjà en vente au villagehante.com. Des forfaits visite et repas sont également offerts.