170 000 $ pour la verrière de l'église Sainte-Agnès

(SHERBROOKE) La verrière de l'église de Sainte-Agnès de Lac-Mégantic serait le plus ancien exemple de vitrail de style néogothique au Québec et même au Canada. Une aide financière de 170 000 $ permettra la restauration de ce bien maintenant classé patrimonial.

Cette annonce a été faite vendredi par le ministre Luc Fortin, en compagnie du député de Mégantic, Ghislain Bolduc.

« La somme que nous annonçons aujourd'hui sera consacrée à des travaux qui assureront la pérennité d'un élément patrimonial d'un grand intérêt non seulement pour l'Estrie, mais pour l'ensemble du Québec. La protection de notre patrimoine nous tient à coeur et a de nombreuses retombées positives, notamment la stimulation de l'offre touristique et la création de nouveaux lieux culturels », souligne M. Fortin.

Le classement de la verrière comme bien patrimonial est un geste significatif posé dans la visée de favoriser sa préservation et sa mise en valeur. Rappelons que l'église de Sainte-Agnès était déjà un immeuble patrimonial cité par la Ville de Lac-Mégantic.

« Les biens patrimoniaux comme celui-ci jouent un rôle majeur dans le sentiment d'appartenance de la population méganticoise à sa communauté. Pour nous, la verrière de l'église de Sainte-Agnès est un véritable joyau, et le geste posé aujourd'hui témoigne, encore une fois, de notre volonté de préserver et de transmettre cette richesse exceptionnelle à celles et à ceux qui nous suivent », soutient quant à lui M. Bolduc.

Des 12 millions de l'enveloppe 2017-2018 du programme d'aide à la restauration du patrimoine à caractère religieux, ce sont 950 000 $ qui iront en Estrie. On annonçait récemment près d'un demi-million pour des bâtiments de Sherbrooke et un autre projet qui sera révélé plus tard bouclera les montants alloués pour la région.