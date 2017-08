3,6 M$ pour une sécurité accrue dans les secteurs isolés

Au fil des ans, des citoyens se sont parfois blessés gravement dans les parcs du Québec et, pour les services d'urgence, il n'a pas toujours été facile de les secourir. Voilà exactement le genre de situation que souhaite adresser le gouvernement provincial avec, évidemment, la participation tout à fait incontournable du secteur municipal.

Jeudi après-midi, le ministre des Affaires municipales, de l'Occupation du territoire et de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux, a lui-même annoncé le déblocage d'un montant de 3,6 M $ pour hausser la sécurité en différents lieux peu accessibles. Il a fait son annonce au parc national du Mont-Orford en présence d'intervenants du milieu, dont le député Pierre Reid.

« Les activités de plein air sont bonnes pour la santé, mais certaines d'entre elles comportent des risques. Il y a d'ailleurs eu des incidents, dans le passé, dans des lieux difficilement accessibles. Dans ce contexte, il vaut mieux prévoir les situations d'urgence possibles dans les portions du territoire hors route », a expliqué le ministre Coiteux.

Les municipalités et les MRC pourront obtenir une aide lorsqu'elles poseront des gestes concrets reliés à l'amélioration de la sécurité dans certains secteurs. Québec souhaite par exemple les inciter établir des protocoles d'intervention, à acheter des équipements pour faciliter les sauvetages hors route et à s'assurer que le personnel chargé d'intervenir est bien préparé.

Sans surprise, Pierre Reid a salué l'annonce effectuée par son collègue Martin Coiteux. « Il y a des municipalités qui ont de grands territoires, mais des moyens limités. Cet argent permettra une meilleure coordination et préparation des acteurs locaux. Les secondes comptent souvent dans de telles circonstances », a-t-il noté.

M. Reid a également soutenu que cette annonce constituait « un appui à l'industrie récréotouristique » du Québec. « En conséquence, c'est une mesure qui supporte l'économie », a-t-il déclaré.

Préfet de la MRC de Memphrémagog, Jacques Demers, a pour sa part révélé que son organisation est consciente des enjeux liés au dossier et qu'elle a déjà consenti des efforts pour l'amélioration de la sécurité en zones isolées.

« On a décidé d'agir rapidement dans ce dossier, a indiqué M. Demers. Les pompiers, les policiers, les ambulanciers et d'autres intervenants encore ont collaboré. Avec le financement qui est prévu, on sent que c'est vraiment le moment d'agir. C'est d'autant plus vrai que la question du financement ressortait comme une préoccupation quand on parlait de ce dossier. »