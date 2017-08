Simon Madore vise la mairie de Coaticook

« Ensemble le meilleur est à venir » est le thème de sa campagne. « La population de Coaticook doit se serrer les coudes pour continuer à démontrer la belle image de la ville », commente-t-il.

Simon Madore a plusieurs idées pour améliorer la vie de sa communauté. Entre autres, une voie de contournement pour les camions, des améliorations à la circulation au centre-ville et l'intégration de cartes citoyennes.

« On veut faciliter la circulation sur la rue Baldwin, affirme le candidat. Il y a beaucoup de circulation sur cette rue qui n'a pas lieu d'être. C'est un projet qui va suivre. »

M. Madore aimerait également amener plus de résidents dans la ville, afin de répondre aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises. « Par exemple, si une entreprise de Coaticook engage quelqu'un et qu'après quelques mois, la personne veut rester à Coaticook, on va lui offrir un incitatif. Ça pourrait être un rabais sur le terrain ou un déménagement gratuit », illustre-t-il.

L'idée d'une carte citoyenne plaît également à M. Madore. Le projet ne date pas d'hier. Le concept était en discussion à la Chambre de commerce il y a quelques années. La carte, qui aurait un code-barre et une photo du citoyen, servirait à prouver qu'un individu habite bien Coaticook pour qu'il puisse avoir droit à des rabais ciblés.

« Tu arrives pour entrer au Parc de la Gorge et c'est gratuit pour les citoyens. Ce serait plus facile pour tout le monde et ce ne serait pas compliqué à faire », affirme Simon Madore. Les résidents de la Ville de Coaticook pourraient également avoir des rabais citoyens sur les inscriptions dans les équipes sportives, propose-t-il.