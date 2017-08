Foule record à l'Expo Ayer's Cliff

«C'est la première année où on compte les visiteurs de façon plus précise et je pense qu'on a établi un record, affirme Angus MacKinnon, porte-parole de l'Expo d'Ayer's Cliff. On a senti qu'il y avait beaucoup de monde, même comparativement à d'autres bonnes éditions. Le rythme avec lequel les stationnements se remplissent autour est un bon indicateur et on a vu que ça allait vite de ce côté cette année.»

M. MacKinnon en est conscient, les conditions climatiques durant les quatre jours de l'édition 2017 ont encouragé le public à se rendre à l'Expo Ayer's Cliff. «Dame Nature était au rendez-vous, concède-t-il sans la moindre difficulté. Et, ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'il faisait beau mais pas trop chaud en fin de semaine.»

Surplus financier

Grâce aux revenus amassés dans le cadre de l'édition 2017 de l'Expo Ayer's Cliff, des travaux pourront être réalisés sur le site de l'événement, qui compte de nombreux bâtiments de type agricole.

«On aura un surplus financier cette année, confie Angus MacKinnon. C'est une bonne chose parce qu'on est obligé d'investir tous les ans entre 15 000 à 20 000 $ dans des travaux de nature électrique. La facture monte vite quand il est question de l'entretien de nos bâtiments.»

Le porte-parole de l'Expo Ayer's Cliff révèle par ailleurs qu'un comité a déjà été créé pour préparer la 175e édition de l'événement annuel, prévue en 2020. Les organisateurs souhaitent que cette édition soit mémorable.