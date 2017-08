Un CHSLD réalisé à un coût inférieur à ce qui était prévu

(SHERBROOKE) Construit au coût de 23 millions $, incluant notamment le mobilier et l'équipement, le projet du nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à East Angus est devenu réalité.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a procédé lundi à l'inauguration des nouveaux locaux de cette installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS.

Le nouveau centre de 6845 mètres carrés compte 64 lits. Douze d'entre eux sont regroupés dans un milieu prothétique fermé, un type d'aménagement qui profite aux personnes présentant d'importantes atteintes cognitives, en leur permettant notamment d'améliorer leurs repères.

De plus, un centre de jour pour les aînés non hébergés et une clinique de réadaptation physique sont intégrés au projet, souligne un communiqué de presse.

Construit en 1969, l'ancien centre de 55 lits était désuet et présentait plusieurs lacunes fonctionnelles.

Le financement du projet de construction neuve avait été confirmé par le ministre Barrette à l'été 2015.

«Le projet s'est réalisé à un coût inférieur à ce qui était prévu, ce qui a donné l'occasion d'aménager, au sous-sol, les espaces permettant d'y transférer les activités du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme ainsi que le point de services du Centre de réadaptation de l'Estrie, actuellement en location d'espaces, optimisant ainsi les ressources financières allouées à ces services», ajoute-t-on.