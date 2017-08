Mission accomplie à St-Camille

« On est rendu au moment où on devait trouver autre chose à faire », note M. Quirion. La coopérative a plutôt choisi de ne pas se donner une autre mission. « Les troupes sont essoufflées », remarque-t-il. « La mission, c'était vraiment les infrastructures, la fibre optique, les chemins, etc. (...)

Le maire de Saint-Camille Benoit Bourassa estime que la Coopérative du rang 13 a été fantastique pour la municipalité. Il n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de refaire un projet du genre, la survie de l'école primaire demeurant une priorité.

« Ça nous a permis de nous assurer d'avoir des familles et c'est allé au-delà des espérances. À un moment, on y comptait 32 enfants d'âge primaire », souligne le maire.

En ce sens, la municipalité continuera à agir pour attirer de nouveaux résidants et à assurer la survie de l'école primaire qui fait partie du facteur d'attractivité. En ce moment, environ 80 enfants la fréquentent. Une nouvelle mouture inspirée de la Coopérative du rang 13 pourrait aussi voir le jour.

« Il y a des contraintes au niveau des schémas d'aménagement du territoire. On constate que c'est ce n'est pas nécessairement bien vu de développer des projets qui vont augmenter la population en dehors du village. Quand on aura eu des résultats au niveau du village, on pourra envisager de refaire un projet comme la Coopérative du rang 13 », estime M. Bourassa.

Le dynamisme communautaire et culturel figure aussi dans les priorités du village de 525 habitants, « un coin de rue dans une grande ville », lâche à la blague le maire.

Nouvelles énergies

Après avoir brigué deux mandats à la mairie de Saint-Camille et siégé au conseil municipal depuis 2003, Benoit Bourassa ne se représentera pas aux prochaines élections municipales.

« Je vais concentrer mes énergies sur le P'tit Bonheur et c'est beaucoup de travail ça aussi. Depuis l'été dernier, on a mis en place un nouveau service appelé le Café du flâneur, qui est un café bistro, donc une formule de restauration plus proche que ce qu'on connaît des restaurants que notre service de pizza, ce qui implique une nouvelle gestion, des formations, des nouvelles manières de faire », explique celui qui est aussi le directeur du P'tit bonheur, le centre culturel et communautaire de Saint-Camille.

Il estime alors que le moment est venu de laisser la place à de nouvelles énergies pour la mairie. Il espère toutefois que le travail entamé pourra être poursuivi.

« Nos efforts sont pour conserver nos services de proximité et le premier c'est l'école. Je vais m'assurer dans la mesure du possible que les nouveaux élus vont comprendre cette réalité et continuer de travail dans ce sens-là », soutient-il. Stéphanie Girard