Les Magogois invitée à contribuer à la maison Merry

(Magog) La population de Magog et d'ailleurs est invitée à contribuer à la campagne de financement lancée dans le but de permettre la réalisation du projet de mise en valeur de la maison Merry, une résidence construite il y a près de 200 ans.

Une somme de près de 950 000 $ a déjà été amassée auprès de différents donateurs, des entreprises et des gens fortunés principalement.

On espère maintenant recueillir un montant additionnel de 100 000 $ en sollicitant la participation de la population en général. L'objectif initial était d'atteindre le million $ en combinant l'ensemble des sommes qui seraient offertes par le public et les gens d'affaires.

« La réponse que nous avons eue des personnes que nous avons contactées individuellement et des représentants des divers paliers de gouvernement est exceptionnelle. Ceci est une preuve de la pertinence et de l'intérêt de ce projet », souligne la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm.

La mairesse de Magog ajoute que l'effort demandé à la population en général constitue « le dernier sprint » à réaliser. « Nous avons bon espoir de dépasser notre objectif de départ », indique Mme Hamm.

À ce sujet, la présidente de la Commission de la culture de la Ville de Magog, Diane Pelletier, fait valoir que des montants d'argent importants pourraient encore être injectés par de riches donateurs ou des entreprises locales.

« Nous avons d'autres rencontres prévues avec de grands donateurs », révèle-t-elle.

D'après Mme Pelletier, « faire un don, aussi minime soit-il, est une manière de s'approprier la maison Merry, un lieu de mémoire citoyen, et d'appartenir à l'histoire de la municipalité. »

Celle-ci souligne que les participants à la « campagne publique de financement » verront leur nom être inscrit dans un grand livre d'art qui sera exposé à la maison Merry.

Notons de plus qu'un concours est organisé en lien avec la campagne de financement. Tous les donateurs courront en effet la chance de gagner un « souper animé » pour six personnes à la maison Merry.

Pour plus d'information concernant le projet de mise en valeur de la maison Merry, évalué à plus de trois M$, et la campagne de financement, il est possible de se rendre sur le site internet de la Ville, disponible à l'adresse suivante : www.ville.magog.qc.ca.