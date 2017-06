Une école primaire publie un livre

L'abécédaire de l'école Saint-Pie X est volontairement comique. On retrouve à l'intérieur plusieurs définitions loufoques de mots divers. Chacune des définitions a été concoctée par un élève de l'établissement scolaire.

De nombreux dessins colorés parsèment également les pages de l'abécédaire de l'école magogoise, qui compte un peu moins de 200 élèves. Tout comme les définitions, les dessins ont été produits par les enfants.

Lors du dévoilement du livre dans la cour de l'école jeudi, le directeur de l'établissement, Stéphane Gévry, a fait valoir que les projets «signifiants et intégrateurs» constituent une nécessité dans le milieu scolaire au Québec. Il a aussi noté que la lecture est un «gage de réussite» pour les élèves.

L'initiatrice du projet, l'enseignante Nathalie Dugas, a pour sa part mentionné que les élèves ont bien ri en accomplissant les tâches reliées à l'écriture du livre. «Ils ont mis du coeur et de la persévérance», a-t-elle ajouté.

Le jeune Pierre-Alexis St-Laurent confirme avoir eu beaucoup de plaisir à écrire et à dessiner pour ce livre. «J'aime vraiment l'écriture et le dessin. En plus, j'adore les blagues et c'est une chose qu'on ne peut pas faire souvent dans la classe», explique le garçon.

«Je trouve ça super parce qu'on a chacun un exemplaire, renchérit une autre jeune, Nathan Poulin. On pourra donc le partager avec des gens autour de nous.»

«Il y a de très beaux dessins parmi tous ceux qui sont dans le livre», remarque quant à elle Océane Dubé, tout en soulignant que le projet a été plus stimulant que les cours de mathématiques et de français habituels.

Le petit livre d'une trentaine de pages a été tiré à 450 exemplaires. Propriétaire de la maison d'édition La Petite Barque, Véronique Pépin, s'efforce de rendre possible la réalisation de ce genre de projet quand on lui demande sa collaboration. «Je veux démocratiser la création artistique», dit-elle.