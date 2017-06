Train à Grande Fréquence: Drummondville et Trois-Rivières main dans la main

(SHERBROOKE) Les maires de Trois-Rivières et de Drummondville ont réitéré leur appui au projet de Train à grande fréquence (TGF) de VIA Rail Canada.

« Ce que nous demandons concrètement, c'est que le Gouvernement du Canada appuie financièrement le projet de Train à Grande Fréquence de VIA Rail, et que le Gouvernement du Québec l'inscrive sur la liste des projets d'infrastructures prioritaires pour le Québec, au même titre que le Réseau électrique de Montréal (REM) », explique le maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

Le tracé du projet au Québec, entre les villes de Montréal et du Québec, fait consensus pour la rive nord du Saint-Laurent avec un arrêt à Trois-Rivières, tout en assurant un repositionnement ferroviaire de passagers sur la rive sud, comme le prévoit VIA Rail, faisant de Drummondville un hub, qui permettra de développer davantage le transport interurbain sur la rive sud du fleuve.

« Une augmentation des services voyageurs interurbains entrainera une diminution marquée des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Nous tenons, le maire Cusson et moi, à ce que le projet de Train à grande fréquence voit le jour, non seulement pour des raisons pratiques et économiques concernant ses usagers, mais également pour des raisons environnementales. Aujourd'hui, nous faisons appel également aux autres municipalités de joindre le mouvement », ajoute monsieur Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières.

Les conseils municipaux des deux villes seront invités à adopter une résolution d'appui aux projets de VIA Rail pour la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent, puis au cours des prochaines semaines, les maires de Drummondville et Trois-Rivières solliciteront l'appui des municipalités des deux rives en les encourageant à adopter la même résolution.