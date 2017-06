Un seul tournoi pour le conseil de Magog et la Chambre de commerce

(Magog) Le conseil municipal de Magog et la Chambre de commerce et d'industrie Magog-Orford (CCIMO) ont décidé de collaborer l'un avec l'autre et de ne plus organiser deux tournois de golf séparés.

Ainsi, la CCIMO abandonne son tournoi de golf annuel et participera à l'organisation du prochain Tournoi de golf du conseil municipal de Magog, qui se déroulera le 8 septembre prochain au Club de golf Venise. Une somme de 5000 $ sera remise à la chambre de commerce pour sa contribution cette année.

«C'est beaucoup d'énergie organiser un tournoi et, en plus, nous sollicitions pas mal les mêmes personnes pour nos deux tournois. On s'est dit qu'on aurait probablement plus de participants à notre prochaine édition si on s'associait à la chambre de commerce», explique la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm.

Les organisateurs de l'événement espèrent accueillir 288 golfeurs à l'édition 2017 de l'événement annuel et amasser 25 000 $ grâce à celui-ci. Cependant, les 36 000 $ recueillis l'an dernier permettent de croire qu'une somme bien plus importante pourrait aboutir dans les coffres du comité organisateur.

Cette année, cinq organismes communautaires recevront une aide financière de la part des organisateurs: la Banque alimentaire Memphrémagog, la Fondation des amis PEES, le Cercle des fermières de Magog, les Arpents verts de Magog et la Corporation jeunesse Memphrémagog.