Visite industrielle à Coaticook

« Je m'attendais à ce qu'on soit une trentaine, et finalement on était 34 », a analysé l'organisatrice, le sourire aux lèvres. Dans la visite, les participants ont pu parcourir le lieu d'enfouissement des déchets, la nouvelle surface pour le compost et comprendre le processus de géothermie. En boni, des représentants de John Deere étaient sur place pour présenter leur camion hybride, qui offre de meilleures performances qu'un camion à diesel ordinaire. Le directeur général de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solide de Coaticook Francis Lussier, a agi à titre d'animateur pour la rencontre.

« On a voulu profiter de l'occasion pour faire visiter nos installations, ce qu'on n'avait pratiquement pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant. On l'a fait souvent pour le public et les élus, mais c'était la première fois qu'on le faisait pour des organismes qui s'occupent de l'environnement ».

La Régie intermunicipale de gestion des déchets solide de Coaticook amasse les détritus de vingt municipalités des MRC Coaticook et Memphrémagog. La prochaine visite industrielle de Réseau environnement Estrie se fera le 5 septembre prochain, dans la mine Jeffrey d'Asbestos.