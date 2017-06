Le Val-Saint-François dévoile ses attraits

(SHERBROOKE) La MRC du Val-Saint-François est maintenant plus accessible avec son tout nouveau site web touristique. Les différents attraits et produits de la région sont mis en valeur. Chaque pôle de la MRC est bien représenté.

« Avec une signature esthétique au goût du jour et la possibilité de le consulter sur différentes plateformes, le portail offre une expérience agréable à l'utilisateur. Un calendrier des évènements est également disponible », explique Mathieu Labrie, agent de développement touristique et culturel à la MRC.

« Le Val-Saint-François à de belles choses à offrir, mais elles sont méconnues. Avec le nouveau portail, les touristes découvriront plus facilement nos attraits », affirme Sylvie Bureau, préfète suppléante de la MRC et mairesse de Windsor.

Le nouveau site Internet tourisme-megantic.com s'est refait une beauté et a beaucoup gagné en efficacité. Il s'agit d'une refonte complète de la plate-forme qui mène l'internaute à une navigation plus rapide, plus simple, sous un design dynamique, épuré et moderne.

Le site a gagné beaucoup avec la caractéristique « responsive » pour une utilisation enfin possible sur les appareils mobiles. Cela facilitera également la consultation sur les bornes d'information tactiles, qui seront installées sur le territoire au cours de l'été qui vient.

D'autres caractéristiques qui ont été développées et ajoutées, comme nouvelles fonctions : version été et version hiver, proposant des activités adaptées aux saisons ; moteur de recherche en temps réel ; carte interactive pour filtrer selon de grandes catégories « visiter », « dormir », « manger » et « forfaits » ; panier de favoris ; infolettre ; et un contenu réorganisé facilitant l'expérience des touristes, etc. Tourisme Cantons-de-l'Est et EDF EN Canada ont contribué financièrement à l'élaboration du nouveau site.

- Avec Ronald Martel