Canal évasion débarque au Wolfe BBQ Fest

(Richmond) La chaîne de télévision spécialisée Canal évasion a réalisé sa toute première émission d'une nouvelle série consacrée aux festivals, au Wolfe BBQ Fest. L'animateur Benoît Roberge et son équipe de tournage étaient présents sur le site de l'évènement pendant toute la fin de semaine.

Comme à son habitude lors de son passage dans les diverses cantines du Québec avec son émission Sur le pouce, Benoît Roberge en a profité, cette fois-ci, pour chanter une composition unique décrivant le Wolfe BBQ Fest. « Enfin, j'ai un public! Soyez indulgents, je ne suis pas professionnel », admettait l'animateur à la vingtaine de spectateurs sous le chapiteau dimanche après-midi.

De leur côté, les organisateurs ont été avisés de la présence de l'équipe d'Évasion un mois avant la tenue de l'évènement. « Nous sommes très heureux de cette visibilité et l'équipe est très sympathique », affirme Hélène Tousignant, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Richmond et organisatrice du festival. L'émission sera diffusée au printemps prochain.

La 3e édition du festival regroupait plusieurs compétitions de grillades. L'une d'entre elles était une nouveauté consacrée aux familles. Le Kids Q permettait aux plus jeunes de montrer leur talent de cuistot sur le BBQ.

C'est la jeune Charlotte Pelletier qui a remporté les honneurs avec son hamburger au guacamole sur pain naan. « Ma mère m'a aidée. Ce que je retiens c'est que j'ai dû faire des allers-retours du frigo au BBQ pour garder mes aliments frais », explique celle qui était bien heureuse de gagner la première place.

Au total, dix-sept compétiteurs professionnels ont présenté leur pièce de viande cuite toute la nuit de vendredi à samedi sur le BBQ. « Selon les règlements de la KCBS (Kansas City Barbecue Society), lorsqu'il y a 15 participants et plus, les compétiteurs sont éligibles à la grande finale à Las Vegas. Alors, nos cuisiniers ont pu tenter de se qualifier en vue de cette compétition », note la présidente.

La température froide de vendredi et extrêmement chaude des deux derniers jours n'a pas découragé les nombreux festivaliers. « L'achalandage était constant pendant les trois jours de l'évènement. L'atelier culinaire de notre porte-parole Marjorie Maltais a attiré une cinquantaine de personnes et le souper texan du samedi soir a réuni près de 280 gourmets », mentionne Hélène Tousignant en invitant la population au quatrième Wolfe BBQ Fest l'an prochain.