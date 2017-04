3,3 M$ pour mettre aux normes le Centre récréatif Gérard-Couillard

Catherine Montambeault

(Coaticook) Grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec, qui investiront chacun plus de 1,1 million de dollars, la Ville de Coaticook pourra moderniser et mettre aux normes le Centre récréatif Gérard-Couillard.

Cette aide financière, qui provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités - volet Infrastructures provinciales-territoriales, a été annoncée mardi par la ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi, ainsi que le député de Saint-François, Guy Hardy, au nom du ministre de l'Éducation et ministre de la Famille, Sébastien Proulx. La Ville de Coaticook injectera elle aussi plus de 1,1 million de dollars dans ce projet, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 3,3 millions de dollars. « Les projets comme celui-ci permettent à nos municipalités de créer de véritables milieux de vie où les citoyens et nos enfants peuvent s'épanouir, a déclaré la ministre Marie-Claude Bibeau. Ils contribuent à la vitalité de nos régions et correspondent bien à l'engagement de notre gouvernement à bâtir des collectivités fortes. »

«Le Centre récréatif a été construit en 1969 : ça fait déjà un bon moment.»