Le Poker Run de Lac-Mégantic lance sa 11e campagne

Sa mission comme OBNL, c'est d'amasser des fonds et les remettre à un enfant malade de la région du Granit. Plus de 20 000 $ ont été amassés, en 2016, et remis aux parents du jeune Lucka Lacasse, et au CSSS du Granit, qui apporte son aide aux parents d'enfants malades. Cette année, les fonds seront remis, en plus du CSSS du Granit, à la famille Ouellet, dont les jumelles Laurence et Anne-Frédérick, 16 ans, sont affectées toutes deux par le Cancer de Hodgkin. Elles ont de plus eu la douleur de perdre leur mère, subitement, en avril, qui a laissé dans le deuil quatre enfants, les jumelles, Emma 2 ans et Délan, 18 ans. La grand-mère des enfants, Mme Bussière a quitté Québec où elle habitait pour venir s'occuper de ses petits-enfants, dans la région de Mégantic.