Aventure nocturne au Village québécois d'antan

(SHERBROOKE) Le Village québécois d'antan proposera cet été une grande aventure nocturne alliant la technologie immersive et mobile, tout en présentant les légendes et héros du Québec.

Le grand public pourra découvrir L'Odyssée légendaire dès le 22 juin prochain. À partir de leurs téléphones intelligents, les visiteurs détermineront la tournure des histoires virtuelles qui leur seront racontées.

Le Village Québécois d'antan, en collaboration avec le consortium GN7, lance le «Village invisible», soit une grande aventure nocturne alliant la technologie immersive et mobile en présentant les légendes et héros du Québec.

Activité novatrice

« Nous étions soucieux de proposer à notre clientèle une activité novatrice qui bonifierait la programmation estivale», commente Éric Verreault, directeur général du Village Québécois d'antan.

« L'apport de GN7 nous permet de combiner la technologie et l'interactivité à l'histoire. Nous sommes très fiers du Village invisible et de L'Odyssée légendaire et nous savons qu'il plaira à nos visiteurs», ajoute-t-il.

45 000 visiteurs

On souhaite élever le Village au rang des attractions les plus importantes au Québec. Avec cet investissement de plus de 1,2 M$ sur trois ans, le Village, qui attire déjà 175 000 visiteurs par année, prévoit une hausse de 45 000 visiteurs et des retombées économiques non négligeables pour Drummondville, et ce, dès 2017.

Au total, le Village invisible proposera 15 «zonactions» (animations) qui transporteront physiquement et virtuellement les visiteurs dans un autre univers grâce aux projections, aux éclairages, aux hologrammes, aux lasers de dernière génération et au mapping architectural. L'invisible deviendra enfin visible.

L'expérience commencera avec le téléchargement de l'application sur un téléphone intelligent ou une tablette électronique. Pour les visiteurs ne disposant pas de ce type d'appareils, il sera possible d'en louer sur place.

120 minutes

Les visiteurs choisiront un guide sur leur appareil mobile, qui les accompagnera tout au long de l'aventure qui devrait durer entre 90 et 120 minutes. Parmi ces choix, on retrouvera une maitresse d'école, un conteur et la célèbre commère du Village.

Ce guide interviendra sur le téléphone intelligent ou sur la tablette au moyen de courtes vidéos ou narrations. Il n'y aura pas de circuit à suivre; les visiteurs choisiront leur itinéraire selon leurs convenances et intérêts, précise-t-on.